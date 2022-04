Campionato Primavera, Torino sconfitto in casa dalla Fiorentina

Torino Primavera sconfitto in casa dalla Fiorentina - Foto Alessandro Bozzonetti

Sconfitta pesante in chiave play off per il Torino Primavera sul campo di casa del Pozzo Lamarmora di Biella.

I granata di mister Federico Coppitelli sono stati sconfitti 1-0 dalla Fiorentina, allenata dall'ex calciatore di Roma, Liverpool, Juventus, Milan e Fiorentina Alberto Aquilani. Decisivo il gol del capitano viola Corradini a nove minuti del termine.

A cinque giornate dal termine della stagione regolare, il Torino rimane 8° in classifica a 7 punti di distanza dal sesto posto, ultimo utile per accedere alle finali per l'assegnazione dello scudetto.

Tabellino.

Torino: Milan, Savini, Anton (71’ Giorcelli), Akhalaia (71’ Caccavo), Di Marco (57’ Edera), Ciammaglichella, Angori, Reali (83’ Baeten), Dellavalle, Zanetti, Gineitis. A disposizione: Vismara, Fiorenza, Pagani, Sassi, Polenghi, Wade, Lindkvist, Rosa. Allenatore: Federico Coppitelli.

Fiorentina: Andonov, Corradini, Di Stefano (90’ Frison), Capasso (86’ Egharevba), Favasuli, Biagetti, Toci, Amatucci, Kayode, Seck (71’ Agostinelli), Krastev. A disposizione: Fogli, Larsen, Romani, Neri, Koffi, Sene. Allenatore: Alberto Aquilani

Marcatori: 81’ Corradini. Ammonizioni: 26’ Gineitis (T), 45’ Amatucci (F), 67’ Anton (T), 93’ Frison (F) , 94’ Andonov (F). Spettatori: 100 circa