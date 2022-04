Formazione in emergenza, continuano le esercitazioni di Croce Rossa Biella (foto dalla pagina Facebook della Croce Rossa sezione di Biella)

Continuano le esercitazioni di risposta a calamità legate al percorso di formazione in Operatore Emergenze. La sezione di Biella ha così scritto sui propri canali social: “Vogliamo ringraziare ANA sezione di Biella per averci supportato in questo percorso. Queste esercitazioni ci permettono di continuare a migliorare la nostra risposta e permetterci di essere sempre al vostro fianco”.