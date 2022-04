Via Crucis a Biella, un migliaio di fedeli in piazza Duomo: le parole del vescovo Farinella (foto dalla pagina Facebook di Vescovo Roberto)

La comunità biellese si stringe al vescovo di Biella, in occasione del Venerdì Santo. Ieri sera, 15 aprile, Un migliaio di persone era presente in piazza Duomo, alla Via Crucis cittadina.

“Che bello vedere la nostra comunità viva ai piedi della Croce ad implorare il dono della pace – commenta sui propri canali social Monsignor Roberto Farinella – In questo Venerdì Santo osiamo chiedere al Padre che mandi ancora donne e uomini giusti, perché impariamo ad attingere forza dalla Croce di Cristo. Come dice san Paolo: ‘non mi vergono della Croce di Cristo, che è potenza di Dio e sapienza di Dio’. Sì, tutto è compiuto, nel dono più grande. Gesù muore in Croce. È un silenzio mai prima vissuto. Silenzio di inaudito dolore e di incredibile speranza. Silenzio di lutto e di morte, silenzio di speranza contro ogni speranza. Da questo silenzio proromperà un grido di esultanza al mattino di Pasqua! Da questa speranza che rischiara le tenebre più fitte, le notti più buie, nascerà una luce di un’alba inattesa: quella della risurrezione, della vita. Il mondo è ormai trasformato, salvato dal sangue, dalla Croce di Cristo”.