Pasqua e Pasquetta: indicazioni per un pic-nic green

Dopo le parole Pasqua e Pasquetta non è difficile trovare “grigliata” e “pic-nic”. E le diverse aree verdi del territorio saranno sicuramente prese d’assalto anche quest’anno, a maggior ragione dopo le chiusure che hanno caratterizzato il periodo appena trascorso. Il mondo nel frattempo ha continuato a trasformarsi, e la svolta ecologica che già si presentava all’orizzonte ha continuato il suo corso.



Risale infatti a un anno fa, 2021, la normativa europea che vieta la rivendita e la produzione di plastica, salvo qualche eccezione: “La plastica è ormai obsoleta – racconta Fabio Caucino di Cizeta – ed è quasi caduta in disuso. Non è più producibile né vendibile”. In caso qualcuno possedesse ancora vettovaglie di questo tipo il consiglio per lo smaltimento è molto semplice: ricordarsi di mettere tutto nell’indifferenziato e non nella plastica dato che saranno sporche di materiale organico.







Il compostabile sembra dunque essere la via maestra per queste festività e tra i vari prodotti appartenenti a questa categoria, definita in base al processo di decomposizione biologica chiamato compostaggio, il più efficiente dal punto di vista ecologico è il Mater-Bi: “Il Mater-Bi – conclude Caucino – è biologico e riciclabile ed è fatto in legno o cellulosa. Può quindi essere smaltito nell’umido oppure nel compost. Tuttavia potrebbe non sempre appartenere alla categoria dei compostabili ma essere semplicemente biodegradabile, ricordo che il compostabile è definito in base al processo di smaltimento, obbligandone quindi lo smaltimento secondo la categoria di appartenenza del materiale biodegradabile utilizzato, per esempio plastica, cellulosa o altro”.

Il consiglio è comunque sempre quello di leggere attentamente le indicazioni di smaltimento sulla confezione.