Festa dell'Europa, a Borriana interrogazione di Fratelli d'Italia

Il 9 maggio 1945 finì la seconda guerra mondiale.

Cinque anni dopo, il 9 maggio 1950, a Parigi, Robert Schuman, allora Ministro degli Esteri francese, presentò il piano di cooperazione economica ideato da Jean Monnet ed esposto nella Dichiarazione Schuman, che segnò l’inizio del processo d’integrazione europea con l’obbiettivo di una futura unione federale.

A Borriana, il gruppo di minoranza in consiglio comunale di Fratelli d'Italia, formato da Salvatore Tedesco, Marcello Pietrantonio e Giuseppe Birocco, ritenendo il prossimo 9 maggio un'occasione per celebrare la pace e l’unità in Europa, ha presentato un'interrogazione, con richiesta di risposta scritta e orale, a sindaco ed assessore competente per conoscere quali sono le iniziative che intendono promuovere per celebrare il giorno europeo.