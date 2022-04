Escursioni in montagna, Arpa Piemonte consiglia: "Consultare aggiornamenti bollettino valanghe"

Nel corso della settimana sono tornate condizioni tipicamente primaverili con temperature miti e locali passaggi di velature alte e sottili senza precipitazioni. In quota oltre i 2500-2700m sui pendii molto ripidi in ombra sono ancora presenti locali situazioni che potrebbero causare criticità per quanto riguarda il distacco provocato, per la presenza di locali accumuli ancora sollecitabili, perlopiù con forte sovraccarico.

Lo scrive l'Arpa Piemonte sul proprio sito. E aggiunge: "In questo periodo è importante valutare le condizioni di rigelo notturno e pianificare in modo attento i tempi di percorrenza per prevedere il rientro entro il termine della mattinata. Per sabato il grado di pericolo sarà 2-Moderato in quota sui settori occidentali e settentrionali di confine, e 1-Debole in aumento a 2-Moderato sui settori sud-occidentali. Vi consigliamo per le vostre escursioni di consultare gli aggiornamenti del bollettino valanghe viste le deboli precipitazioni anche a carattere di rovescio previste tra sabato e la domenica di Pasqua".