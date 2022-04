Non è rimasta ferita la donna di 78 anni rimasta coinvolta in un sinistro stradale autonomo. Il fatto è avvenuto ieri, 14 aprile, a Pray.

Stando alle prime informazioni raccolte, l'anziana era impegnata in alcune manovre alla guida della sua auto quando, per cause da accertare, ha centrato in pieno un palo della linea elettrica piegandolo vistosamente.

Sul posto, oltre al sindaco e ai Carabinieri, anche il personale preposto alla messa in sicurezza.