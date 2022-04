Aggiornamento alle 19,44

L'incendio che si è sviluppato nel sottobosco in frazione Locato ad Andorno è spento. I Vigili del Fuco stanno tornando al Comando, mentre restano per le operazioni di bonifica i volontari Aib.

I fatti

In questo momento, oggi 15 aprile, Vigili del Fuoco e Aib sono al lavoro ad Andorno, in frazione di Locato, per un incendio di una pineta di cui ancora non se ne conosce l'estensione.

