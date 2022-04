Adotta uno scrittore: Noemi Viola a Cossato e Pierdomenico Baccalario a Pralungo

Ecco le prossime date nel biellese di Adotta uno scrittore, iniziativa del Salone Internazionale del Libro di Torino, che ha come obiettivo quello di portare i grandi autori della letteratura nelle scuole di ogni ordine e grado.

> Mercoledì 20 aprile, Noemi Vola incontrerà per la prima volta gli studenti della Scuola Primaria di Aglietti, a Cossato (BI). I prossimi incontri saranno martedì 3 maggio in presenza e lunedì 16 maggio online.

> Lunedì 9 maggio, Pierdomenico Baccalario sarà alla Scuola secondaria di primo grado Benedetto Croce di Pralungo (BI). Le date dei prossimi incontri saranno comunicate a stretto giro.

Brevi profili degli autori

> Noemi Vola è un’autrice e illustratrice italiana. Per Corraini ha pubblicato Da Qui a Molto Lontano, Un libro di cavalli rivoluzionari e Un orso sullo stomaco, vincitore nel 2018 del Premio Nazionale Nati per Leggere. Nel 2019 è stata selezionata per la Mostra Illustratori alla Bologna Children’s Book Fair. I suoi libri sono pubblicati all’estero in diversi paesi.

> Pierdomenico Baccalario ha pubblicato numerosi romanzi, tradotti in molte lingue, tra cui Il quinto segno, Le 23 regole per diventare scrittori, L’Atlante dei luoghi immaginari e Le volpi del deserto, finalista al Premio Strega Ragazzi 2018. Nel 2013 ha fondato a Londra l’agenzia creativa Book on a Tree.

In tutto sono 27 gli autori coinvolti: tra gli altri, Dacia Maraini, ma anche Michele Serra che si cimenta per la prima volta con un libro per bambini; Gud, tra i più divertenti e conosciuti fumettisti italiani; Giuseppe Festa, con la sua passione per la natura e il mondo animale; la nota fumettista Zuzu; Roberto Piumini, tra i più grandi autori di letteratura per l’infanzia e fra gli ideatori della trasmissione televisiva RAI L’Albero Azzurro e Franco Baresi, leggenda del calcio internazionale.