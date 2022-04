Tennis tavolo predeterminato giovanile a Isola d'Asti Splendor Autogarbaccio/ Mb Line a risultati alterni

La formazione giovanile di tennis tavolo Autogarbaccio/Mb Line ha partecipato alla quarta prova del torneo regionale Grand Prix di Isola D'Asti.

Gli atleti del c.t. Marco Ruffanello escono dalla contesa con alterni risultati. Nel femminile Nicole Caron vince la under 19 superando Martina Picco. Martina Picco che successivamente raggiunge i quarti nell' under 17. Buona prova nell' under 13 maschile di Mattia Zoppello, Riccardo Motta e Leonardo Alvarado..i primi due poi si fermano agli ottavi. Nell' Under 15 maschile Tommaso Zoppello di aggiudica il torneo di recupero . Nell' under 17 come nell' Under 11 raggiungono la finale di recupero Zin Francesco e Leonardo Alvarado. Eliminati invece nell' under 15 maschile Andrea Saitta e Francesco Bidese.

Prossimo appuntamento a Villadossola il 24 aprile

Nelle foto le ragazze Nicole Caron e Martina Picco prima e seconda nell' under 19 con gli allenatori e a seguire la foto della squadra maschile Splendor Autogarbaccio/ MB/Line