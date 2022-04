Esce oggi in esclusiva sulla piattaforma youtube la mini serie riservata all ' Off road che vede la pilota biellese Serena Rodella impegnata con il conduttore televisivo Luca Traina in una avvincente avventura che tiene il pubblico incollato allo schermo.

Eccellente lavoro di montaggio e ore di riprese sui campi gara abilmente mixati dalla Urano film rendono questo episodio la svolta mediatica del mondo 4x4 troppi spesso non abbastanza visibile per gli appassionati e non.