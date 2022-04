Pallacanestro: Benacquista Latina-Edilnol Biella, il prepartita

La fase “ad orologio” di Pallacanestro Biella comincia nel Lazio, precisamente al PalaBianchini contro la Benacquista Assicurazioni Latina.

Una squadra, quella allenata da coach Franco Gramenzi, che ha concluso la prima fase della sua stagione con un record di 12 vittorie e 14 sconfitte, cammino che vale il nono posto nel girone rosso.

Nel roster dei biancoblù troviamo giocatori di esperienza come Marco Passera, Abdel Fall e Darryl Joshua Jackson, ed elementi in rapida ascesa come Matteo Ambrosin, Aristide Mouaha e Todor Radonjic, un mix che ha messo in difficoltà moltissime squadre del girone rosso.

Una sfida non semplice per capitan Luca Infante e compagni per dare il via a questa seconda fase del campionato, decisiva per stabilire le posizioni in classifica al termine della regular season.

Palla a due domani, sabato 16 aprile, alle ore 20.30.



I ROSTER



Benacquista Assicurazioni Latina: 0 Giordano Durante, 3 Marco Passera, 6 Giovanni Veronesi, 10 Aristide Mouaha, 13 Darryl Joshua Jackson, 15 Terry Henderson, 16 Davide Bozzetto, 23 Todor Radonjic, 28 Abdel Fall, 35 Matteo Ambrosin. All.: Franco Gramenzi.



Edilnol Pallacanestro Biella: 7 Jacopo Soviero, 8 Gianmarco Bertetti, 10 Luca Infante, 11 Carlo Porfilio, 15 Tommaso Bianchi, 16 Luca Vincini, 20 Matteo Pollone, 35 Luca Loro, 36 Alessandro Morgillo, 41 Kenny Hasbrouck, 44 Steven Davis. All.: Andrea Zanchi.



GLI EX DELLA PARTITA



Coach Andrea Zanchi ha allenato la formazione laziale dal dicembre 2004 al giugno 2007.



DICHIARAZIONI PREPARTITA



Luca Infante (centro Edilnol Biella) – “Nessuno si aspettava a inizio stagione di poter chiudere la prima fase del campionato al quartultimo posto, stiamo facendo un lavoro incredibile. Dobbiamo continuare così, con questo approccio, per raggiungere il nostro obiettivo che è la salvezza. Sappiamo che è ancora lunga, ma siamo sulla strada giusta”.



Tommaso Bianchi (playmaker Edilnol Biella) – “Il nostro percorso è stato un crescendo continuo, abbiamo dimostrato di poter vincere con tutti, ma anche di avere difficoltà contro tutti se non giochiamo al nostro massimo. Dobbiamo essere concentrati e pronti a giocarcela sempre, a partire da questo match con Latina, e riuscire a esprimere il nostro meglio”.