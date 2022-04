Duathlon, i colori di Valdigne Triathlon splendono a Magione per i Campionati Italiani Giovanili FOTO

Nella splendida struttura dell’Autodromo dell’Umbria di Magione, che ha permesso ai giovani atleti di confrontarsi in un parco chiuso e protetto e ai tantissimi spettatori di godere delle competizione dal terrazzo delle tribune, si è svolta una due giorni molto intensa di gare, sempre coinvolgenti e preparatissimi i due Speaker dell’evento Silvia Riccò e Dario “Daddo” Nardone che hanno profuso cronache e informazioni per tutta la durata dell’evento.

Prima giornata con luci e ombre e tanta sfortuna per alcuni giovani di Valdigne Triathlon ma lo Sport è così: gioie e delusioni!

L’evento sportivo è iniziato benissimo con una prova straordinaria della italo-elvetica Letizia Martinelli che grazie a una frazione bike strepitosa ha conquistato il Titolo Italiano tra le Junior.

Gara perfetta per lei e titolo ampiamente meritato con distacchi importati per le altre atlete sul podio.

Tra gli Junior maschi ottima gara del bovesano Guglielmo Giuliano 11° assoluto con una bella terza frazione in crescita.

Tra le Youth B femmine gara particolarmente sfortunata per le nostre tre atlete.

Ritiro per la biellese Costanza Antoniotti che, mentre era in lotta per il podio, si è ritirata per un problema fisico, ritiro purtroppo per lo stesso motivo anche per l’altra atleta laniera Carlotta Freguglia.

La torinese Alice Col è stata invece protagonista di una rovinosa caduta al rientro in zona cambio.

La più bella notizia per lei, dopo essere stata portata al Pronto Soccorso, è stata l'assenza di fratture.



Tra i Youth B maschi ottima gara di Riccardo Giuliano, involontario protagonista di una caduta, non da lui provocata, mentre era tra i primissimi.

Per l’atleta cuneese, comunque, un buon 13° posto finale nonostante la sfortuna.

Ancora una gara in crescita per il vigevanese Giacomo Gangi, 16° al traguardo con una positiva 3° frazione.

Molto buona la “race”, in una categoria numerosissima, di Mirco Pordenon, 26° oramai sempre in una striscia positiva.

Bravi gli altri torinesi nella prima metà classifica Enea Demarchi e Filippo Gai anche lui in continuo miglioramento.

Tra le Youth A prova solida e convincente della torinese Silvia Turbiglio che ha costruito la sua splendida prestazione soprattutto con la 2° e 3° frazione.

Per lei un meritato 5° posto finale e premiazione sul podio tra le migliori sei atlete italiane di categoria.

Anche qui la malasorte ha colpito l’arquatese Erica Pordenon che è caduta in prima frazione e ciò nonostante ha costruito, pur molto dolorante, un progressivo recupero e ha tagliato il traguardo in 24° posizione.

Appena dopo, 25°, Ludovica Sabbia, autrice di una convincente frazione ciclistica.

In questa categoria Valdigne registra il ritiro per un problema fisico della varesina Martina Lamperti.

Tra gli Youth A maschi prova molto positiva per il ligure, debuttante in categoria, Gabriele Ferrara, 9° assoluto, sempre protagonista nelle frazioni di run.

In una categoria molto numerosa, bravi Giovanni Agrimi con una prova equilibrata, al 37° posto, e gli altri torinesi Filippo Col (sempre top nella bike) 46° e Alberico Icardi 85° (autore di un ottimo avvio).

Nelle gare dei giovanissimi, non valide per il Campionato Italiano, bravi Giovanni Durando 6° tra gli Esordienti e Leonardo Chierotti 10° tra i Ragazzi.

Molto positive le prove tra gli Esordienti di Pietro Ciccarelli e Marco Turbiglio e tra i Ragazzi di Lorenzo e Tommaso Strazzari e di Pietro Col.

Domenica 10 aprile sono andate in scena le staffette 2+2 del Campionato Italiano di Duathlon (Staffette Junior e Youth).

Nelle staffette Junior la giovanissima staffetta composta dai cuneesi Guglielmo e Riccardo Giuliano, dalla neo-Campionessa italiana Junior Letizia Martinelli e dalla biellese Costanza Antoniotti, ha disputato una prova maiuscola, conquistando l’argento italiano dietro il fortissimo Team della Cus Pro Patria Milano.

Gara veramente entusiasmante per il Team, il primo a partire è stato Guglielmo Giuliano che ha dovuto competere con i migliori italiani Junior in prima frazione disputandola ad alto livello, ha dato il cambio a Costanza Antoniotti in 2° frazione, la giovanissima Youth B con una frazione entusiasmante, ha recuperato molte posizioni e ha dato il cambio in 2° posizione a Riccardo Giuliano (anche lui giovanissimo Youth B) che pur trovandosi a competere con atleti più grandi, ha sfoderato una frazione strepitosa, in particolar modo di bike, e ha consegnato il testimone in terza posizione a Letizia Martinelli che nonostante un recupero prodigioso (quasi un minuto) non ce l’ha fatta a raggiungere l’ultima staffettista del Cus Pro Patria.

Gioia finale e meritatissimo Argento per il Team Junior di Valdigne Triathlon.

Nelle Staffette Youth, prove molto positive per entrambe le squadre del Team verde-turchese-oro.

La Staffetta A composta da Mirco Pordenon, Martina Lamperti, Giacomo Gangi e Silvia Turbiglio ha conquistato uno splendido 8° posto nella gara e 7° nel Campionato Italiano appena dietro a loro, a poco più di un minuto, la staffetta composta da Enea Demarchi, Erica Pordenon, Gabriele Ferrara e Ludovica Sabbia che è giunta 12° al traguardo, risultato straordinario per i colori verde-turchese-oro se si considera che erano in gara più di 50 staffette 2+2 e avere ben due staffette tra le prime dodici è un indubbio successo di squadra.

Bravi nelle Staffette Sviluppo, non valide per il Campionato Italiano, gli altri atleti del Team: Filippo Col, Carlotta Freguglia, Giovanni Agrimi, Alberico Icardi e Filippo Gai che hanno gareggiato con compagni di Team diversi a testimonianza della coesione sportiva del mondo della Triplice, questo format fortemente voluto dalla Federazione garantisce la massima partecipazione ad atleti che altrimenti non potrebbero cimentarsi nelle staffette che sono sempre estremamente coinvolgenti.

A Piacenza si è disputato il Duathlon Sprint “La Primogenita”, nella gara (5km run – 20 km bike – 2,5 km run) prova di altissimo livello per l’ex Campionessa Italiana di Tri-Cross e Triathlon Medio Monica Cibin che conquista l’argento assoluto a testimonianza di uno stato di forma in continua crescita.

Molto buona la prova del biellese Marco Schiapparelli, che tornato alle gare ha conquistato il 16° posto assoluto e ha vinto la categoria M2, sempre nella categoria M2 buona gara, nonostante alcuni problemi fisici, del vigevanese Andrea Gangi 17° nella numerosissima categoria.

A Comacchio era di scena l’IronDelta, Triathlon Medio oramai classico nel panorama italiano e appuntamento fisso per i lunghisti.

Purtroppo il meteo inclemente con un vento fortissimo ha costretto l’organizzazione ad annullare le frazioni di nuoto e di bike mantenendo solo la frazione podistica di Mezza Maratona, bravi gli atleti di Valdigne presenti Elis Gassino (5° nella categoria M2) e Massimiliano Rossetti (24° tra gli M3) che hanno disputato così questo inusuale Triathlon trasformato in …Mezza Maratona!.

Ora gli atleti di Valdigne sono attesi al prossimi appuntamenti con i primi debutti nel Triathlon che da fine aprile prenderà il posto dei Duathlon e con il Campionato Italiano Cross Triathlon del 30 aprile a Capoliveri.