Al Pozzo ritorna il Torino Primavera, match con la Fiorentina in cerca del riscatto

Quando mancano sei partite alla conclusione della regular season, il Torino Primavera si accinge ad ospitare domani, sabato alle 14,30 allo stadio Pozzo-La Marmora la Fiorentina.

Dopo la sconfitta maturata martedì in trasferta contro il Cagliari nella gara valida per la ventottesima giornata di campionato (rete decisiva al 25’ del secondo tempo di Luvumbo), il tecnico della Primavera Michele Zeoli, presente sulla panchina granata per sostituire lo squalificato Coppitelli, ha commentato così il match: “Il risultato finale è un po’ bugiardo rispetto a quanto visto sul campo. Siamo riusciti a disputare una buona prestazione creando gioco con la volontà di vincere la partita. La squadra è stata reattiva e ben sistemata tatticamente per lunghi tratti della gara, non posso rimproverare nulla ai ragazzi sotto questo punto di vista. Dopo aver subito lo svantaggio ci siamo un po’ disuniti e per questo motivo non siamo riusciti ad attaccare come fatto fino a quel momento. Inizia adesso un periodo molto impegnativo con tante gare ravvicinate e dovremo essere attenti nella gestione delle energie e del minutaggio dei giocatori”.

Il precedente. Torino e Fiorentina si sono affrontate nella dodicesima giornata di campionato lo scorso 13 dicembre. La sfida si era conclusa con la vittoria del Torino per 2-3: padroni di casa in vantaggio al 41' con Toci, ma Dellavalle al 46' pareggiava. Toscani nuovamente avanti al 72' grazie a Monteanu, con i granata bravi a replicare un minuto dopo grazie alla rete di Baeten. Definitivo sorpasso al 78' grazie al rigore trasformato da Rosa.

Con Green Pass base obbligatorio, i cancelli dello stadio apriranno un’ora prima rispetto al fischio d’inizio. Il match sarà in diretta Tv canale 61 DDT, App Sportitalia e www.sportitalia.com.