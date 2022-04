Nidi comunali, la Regione rifinanzia l'ampliamento degli orari

Con 3,5 milioni di euro la Giunta regionale del Piemonte ha rifinanziato per l’anno educativo 2022-23 la misura a sostegno delle famiglie che amplia degli orari degli asili nido comunali senza aumento di tariffa e consente il mantenimento dei servizi sui territori e l'incentivazione all’occupazione femminile.

I destinatari del contributo sono i Comuni, in forma singola o associata, titolari di servizi educativi per la prima infanzia (bambini dai 3 ai 36 mesi), come nidi, micro-nidi e sezioni primavera. L’ampliamento dell’orario, che dovrà essere attivato dal lunedì al venerdì e/o il sabato mattina, sarà aggiuntivo rispetto a quello standard garantito.

Novità di questa edizione è che potranno usufruirne anche i bambini iscritti ad un’attività di frequenza supplementare rispetto all’orario standard garantito anche in servizi educativi a titolarità comunale differenti rispetto a quello dove si svolge il prolungamento dell’orario.

L’assessore regionale all’Istruzione rileva che ampliare gli orari degli asili a parità di tariffa significa supportare la conciliazione tra vita familiare e lavorativa, ma anche sostenere i sindaci che decidono di mantenere nonostante costi e difficoltà servizi educativi indispensabili nel supportare la scelta di mettere al mondo un figlio senza costringere la donna a rinunciare alla possibilità di essere sia mamma sia lavoratrice. E si ottiene un ulteriore risultato quale l’incremento dell’occupazione femminile, perché se è vero che con l’ampliamento dell’orario serve un maggior numero di educatrici è altrettanto vero che esse sono donne.