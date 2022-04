Chiorino e Delmastro sui 400 mila euro per l'alluvione nel Biellese

”Un’ottima notizia per il nostro biellese: in arrivo 400 mila euro di contributi per l'alluvione del 2019. L'ennesima dimostrazione di come l’impegno congiunto tra politica e territorio garantisca il miglior risultato possibile. Ringraziamo il presidente Cirio e l’assessore Gabusi per l’impegno manifestato fin da subito, ma soprattutto per la massima attenzione che ha permesso l’arrivo di questi fondi”.

Lo dichiarano l’onorevole Andrea Delmastro e l’assessore regionale Elena Chiorino di Fratelli d’Italia