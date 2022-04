Continuano le attività collaterali di Selvatica Arte e Natura in festival

Dopo la grande partecipazione ai primi incontri organizzati nell’ambito di Selvatica Arte e Natura in Festival, proseguono gli appuntamenti con tante proposte per approfondire il tema della natura in tutte le sue declinazioni:

Il fotografo e documentarista del “selvatico” Paolo Rossi, Venerdì 22 aprile, alle 21 nell’auditorium di Palazzo Gromo Losa, presenterà i libri Le ombre tra i faggi (2019), dedicato a lupi e caprioli delle zone più selvagge dell'Appennino, Felis Gatto Sarvaego (2020), con le prime immagini di gatti selvatici europei sull'Appennino delle Quattro Province, e il documentario Sopravvissuti all'Homo sapiens (19’), che prova a rispondere a una curiosità che ossessiona da anni l'autore e il suo collega Nicola Rebora: “Come fecero volpi, faine e gatti selvatici a resistere tra le montagne dell’Appennino delle Quattro Province negli anni di massima espansione della civiltà rurale?”

L’evento è a cura del CAI – Sezione di Biella Info e prenotazioni: segreteria@caibiella.it| 015 21234 (orari: martedì 13.30-18.30/20.30-21.30 - giovedì 13.30-16.30 - venerdì 13.30-19.00).

Sempre a Palazzo Gromo Losa, sabato 30 aprile, dalle 15 alle 18 e domenica 1° maggio dalle 10 alle 13, si terrà un workshop artistico per adulti in collaborazione con Aipan – Associazione Italiana per l’Arte Naturalistica, per conoscere il mondo dell’illustrazione botanica.

Milena Vanoli, nei due appuntamenti in programma, illustrerà quali materiali utilizzare e perché, la scelta e le tecniche di osservazione degli esemplari da dipingere e insegnerà le basi per eseguire una tavola botanica.