Donna cade in un dirupo. Ferita e contusa è stata soccorsa e trasportata in ospedale

Oggi, 15 aprile, intorno alle 20.20, il distaccamento permanentemente dei Vigili del Fuoco di Varallo è intervenuto per un Soccorso a persona in Valsesia, nel comune di Altosermenza Frazione Sauze.

La squadra interessata si è adoperata per il recupero e il trasporto di una signora che cadendo da un dirupo in prossimità della propria abitazione, e a causa delle varie ferite e contusioni, necessitava di assistenza sanitaria urgente.

Intervenuti sul posto anche i Sanitari del 118 che hanno preso in carico la donna per il trasporto in ospedale, il Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza e i Carabinieri.