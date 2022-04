Venerdì pomeriggio in un supermercato a Chiavazza, un bambino dall'età apparente di circa 7 o 8 anni, gira tra le corsie con il suo carrello, più grande di lui, con dentro tre bibite.

Arriva alla cassa, tira fuori dalla tasca delle monetine: in tutto ha 40 centesimi. La cassiera, gli dice che non può comperare quella roba, perchè i soldi non bastano, e lui le risponde che in verità potrebbe ancora mettere i soldini nel carrello.

Di fronte alla scena della donna a quel punto visibilmente imbarazzata e del bambino molto molto confuso, interviene una ragazza che era lì in coda e gli dice che paga lei una delle bibite. Il bambino però ribatte che anche il suo fratellino e il suo papà devono bere. E la ragazza paga tutto.

Il bimbo esce, e fuori c'è qualcuno che lo aspetta. Non si fa così con i bambini.