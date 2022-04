In chiesa cade l'obbligatorio di rispettare la distanza di un metro

Mascherine in chiesa, ma non è obbligatorio rispettare la distanza di un metro, foto Pixabay

A diffondere la notizia sono le Parrocchie di Valle Mosso nella loro pagina Facebook.

"L'obbligo di mascherine nei luoghi di culto al chiuso ci sarà fino al 30 aprile. Non è invece obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di un metro. "Si predisponga però quanto necessario e opportuno per evitare assembramenti specialmente all'ingresso, all'uscita e tra le persone che, eventualmente, seguono le celebrazioni in piedi", suggerisce la Cei. Come anche chiede ai parroci di continuare a osservare "l'indicazione di igienizzare le mani all'ingresso dei luoghi di culto".

Niente acqua santa però ancora nelle acquasantiere e niente ancora scambio di pace.

Per la distribuzione dell'Eucaristia i ministri continueranno a indossare la mascherina e a igienizzare le mani prima di distribuirla preferibilmente nella mano.

Si chiede però di non partecipare alle celebrazioni per chi ha sintomi influenzali che potrebbero essere riconducibili al Covid.