Biella: Corradino con Ferraris al cantiere di Cascina Oremo

Il Sindaco di Biella Claudio Corradino ha accolto l’invito del presidente di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella Franco Ferraris a visitare il cantiere di Cascina Oremo per visionare lo stato di avanzamento dei lavori.

"La Fondazione CR Biella ha messo in campo risorse per 10,5 milioni di euro per un progetto innovativo, destinato a rigenerare un asse strategico della città. Una splendida iniziativa, unica in Italia, in cui la ristrutturazione della struttura si ispirerà agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda ‘ONU 2030’ dando vita a progetti e servizi innovativi e potenzialmente attrattivi per le famiglie dell'asse Milano-Torino. “Talento, inclusione, sostenibilità”: queste parole, tanto care al presidente Ferraris, le riprendo con forza e convinzione, certo che Cascina Oremo si tradurrà in una grande opportunità per il Biellese. L'immobile verrà completamente ristrutturato e dotato di servizi e strutture all'avanguardia, tra cui due piscine a disposizione dei cittadini, con particolare attenzione a bambini e disabili".