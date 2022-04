Aperitivo sportivo del lunedì: tutte le puntate

Dopo due anni di chiusura e di mancanza di eventi il mondo dello sport è di recente tornato in piena attività e i numerosi atleti ed appassionati hanno potuto tornare a solcare il loro terreno preferito, sia esso in campo da Calcio, da Basket o un percorso da Trail.



Con Giuseppe Rasolo e Gilberto Caon la redazione di www.newsbiella.it ha raccontato i maggiori avvenimenti sportivi della settimana all’interno di uno sfizioso aperitivo sportivo. Di seguito tutte le puntate andate in onda fino ad ora:



- 14 febbraio: https://www.facebook.com/watch/?v=2043395552502965



- 21 febbraio: https://www.facebook.com/watch/?v=663239571543854



- 28 febbraio: https://www.facebook.com/watch/?v=657808615268092



- 7 marzo: https://www.facebook.com/watch/?v=366024748498094



- 14 marzo: https://www.facebook.com/watch/?v=693227775146217



- 21 marzo: https://www.facebook.com/watch/?v=940747166639130



- 28 marzo: https://www.facebook.com/watch/?v=990549094913567



- 4 aprile: https://www.facebook.com/watch/?v=713428186763198



- 11 aprile: https://www.facebook.com/watch/?v=526670109020425