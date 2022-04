Circolo Laghetto della Nera, si espande il menù: arriva l’offerta “fast food”

Novità in arrivo per il circolo CSEN Laghetto della Nera, situato in strada della Nera 54 che, per la stagione corrente ha aggiornato la sua offerta culinaria virando nella direzione di pietanze da “pub”. Si tratta infatti di panini, hot dog e hamburger che, d’ora in avanti, saranno presenti per uno spuntino, un pranzo o una cena. Il pacchetto include il classico menù da fast food con panino, patatine e bevanda tutto compreso nel prezzo.







Come lo scorso anno i piatti varieranno a seconda della stagione e non mancheranno i prodotti tipici piemontesi, i formaggi locali e una vasta selezione di vini pregiati DOC. Che sia per una giornata di relax o per praticare un po’ di pesca sportiva al laghetto artificiale, il Circolo sarà aperto dalle ore 09 alle ore 19 tranne il mercoledì, giorno di chiusura. L’ingresso è riservato ai soci ed è raccomandata la prenotazione al numero 349.7465775.