Banchi gelato: dove comprarli e quali scegliere

Ti stai informando per l’acquisto di banchi gelato da destinare alla tua gelateria o al tuo bar?

In questo articolo scopriremo insieme dove comprare i migliori banchi gelato e quali scegliere per assicurarsi ottime performance al miglior prezzo. Inoltre scopriremo insieme perché è bene acquistare banchi gelato nuovi e non banchi gelato usati.

Pronto ad iniziare?

Buona lettura!

Banchi gelato: guida alla scelta

Per acquistare un ottimo banco gelato è necessario tenere in considerazione le sue caratteristiche principali, verificandone la compatibilità con le esigenze del proprio punto vendita.

La prima caratteristica da considerare è l’ampiezza del banco gelato. Esistono piccoli banchi refrigerati (che ospitano fino a 3-6 vaschette di gelato) ed esistono banchi refrigerati di ampie dimensioni (che ospitano fino a 17-24 vaschette di gelato).

La capienza deve essere valutata in relazione alle dimensioni del proprio locale commerciale.

Se si desidera aggiungere soltanto qualche gusto di gelato artigianale al proprio bar o ristorante, è consigliato scegliere un banco gelato con poche vaschette. In alternativa, se il desiderio è quello di vendere gelati già confezionati, sono disponibili congelatori a pozzetto di varie capienze. Alcuni di questi sono a tutti gli effetti piccoli congelatori vetrati, con una capienza di appena 48 litri. Altri invece sono a tutti gli effetti dei banchi refrigerati di grandi dimensioni ideali per la vendita dei gelati (e non solo). Questi modelli sono in grado di ospitare fino a 400 litri di prodotti surgelati.

Nella scelta dei propri banchi gelato è fondamentale anche tenere in considerazione l’impatto energetico che questi strumenti possiedono. I congelatori a pozzetto sono tendenzialmente più economici dal punto di vista energetico poiché maggiormente isolati. Nei congelatori vetrati invece è necessario considerare la tipologia di porte, che se non risultano battenti rischiano di essere lasciate aperte dai clienti e peggiorare l’impatto energetico.

L’acquisto di banchi gelato usati incide notevolmente sull’aspetto energetico. Soltanto i modelli più recenti, come i congelatori e i mantecatori di gelato delle ultime annate, possiedono classi energetiche A o A+ che si concretizzano attraverso bassi consumi energetici. I banchi gelato usati inoltre sono spesso privi di garanzia, che è fondamentale quando si acquista uno strumento refrigerato dal costo elevato.

I consumi di gelato in Italia hanno mostrato una crescita del 14% negli ultimi anni, come testimonia anche La Repubblica. Ecco perché investire nei migliori strumenti per la vendita del gelato artigianale e del gelato confezionato, è un’ottima idea per qualsiasi imprenditore nel settore del food.

I consumatori sono sempre più attenti e ricercano quindi gelati dal miglior aspetto nutrizionale e salutistico. E’ quindi sempre bene aggiornarsi sui nuovi trend e creare gelati biologici come affiancamento alla propria gamma tradizionale. Inoltre, anche i gelati vegani hanno dimostrato di essere un trend in crescita, da integrare nella propria produzione classica.

Dove acquistare i migliori banchi gelato

Se desideri acquistare i migliori banchi gelato per la tua gelateria o per il tuo bar, il consiglio è quello di rivolgersi a siti specializzati nella vendita di macchinari per la ristorazione.

Su TopRistorazione.com potrai trovare una vasta gamma di macchinari, da terra e da banco, per servire il gelato ai tuoi clienti come i banchi gelato professionali. Inoltre troverai una selezione dei migliori congelatori a pozzetto, mantecatori di gelato e armadi refrigerati per ottimizzare l’offerta ai tuoi clienti. Potrai acquistare dei banchi gelato fissi o mobili, con rotelle.

Infine, troverai le vaschette in acciaio inox e le carapine con coperchio tondo per preservare al meglio il gelato fino al momento in cui sarà scelto ed acquistato dai tuoi clienti.

In base alle tue necessità, troverai inoltre una vasta gamma di articoli professionali per la cucina e l’industria alimentare.