“Gli Avogadro nel tempo” presentato al centro culturale di Cerrione

Nel pomeriggio di domenica 10 aprile il Centro Culturale “Conti Avogadro di Cerrione” ha organizzato la presentazione del libro “Gli Avogadro nel tempo”, scritto dall'esperta d'arte Claudia Ghiraldello Presidente del Centro.

Al tavolo dei relatori, con la Dottoressa, il Dottor Emilio Avogadro di Cerrione che ha vivamente ringraziato l'autrice per il lavoro realizzato e per aver reso noti, pubblicandoli, documenti che erano sconosciuti anche agli stessi esponenti della casata. A seguire, la Ghiraldello, con stile brillante che ha catturato l'attenzione del folto pubblico intervenuto in parte anche dalla Lombardia e dalla Liguria, ha sottolineato come il Centro Culturale sia onorato di aver potuto pubblicare un libro sulla casata cui il Centro stesso è dedicato.

Gli Avogadro furono una famiglia molto importante che fece la storia del Biellese, del Vercellese e non solo. Ricoprirono svariati incarichi di prestigio tra cui quelli di Podestà, Pretore, Rettore, Amministratore e Giureconsulto. Tra i tanti personaggi famosi non possono essere dimenticati il Fisico Amedeo Avogadro di Quaregna e il figlio Luigi il quale fu Senatore del Regno d'Italia.

Il libro è diviso in sezioni la prima delle quali contempla il manoscritto di carattere genealogico realizzato nel 1973 dal Conte Lodovico Avogadro di Cerrione, padre di Emilio. Questa ricerca dalla stessa Ghiraldello è stata integrata e aggiornata ai nostri giorni sia per quanto riguarda gli Avogadro, sia per quanto riguarda i diversi nuclei familiari che con questi furono imparentati: i Cuttica di Cassine, i Trotti Bentivoglio, i Della Chiesa di Cinzano e Roddi, i Durazzo, i Dal Pozzo di Annone, i Piacenza, gli Olivieri di Vernier, i Faà di Bruno, i Rastelli, gli Agosti, i Besana, i Visconti di Aragona, i Remedi, i Grimaldi. Importante è la sezione che contiene documenti storici inediti provenienti, come si è detto, dall'archivio Avogadro, documenti che sono sia di carattere nazionale che privato. Si vedano, ad esempio, nel primo caso, una lettera della regina Maria Teresa e un passaporto di Carlo Alberto suo consorte e, nel secondo caso, la Costituzione di dote di Placidia che fu figlia dell'Avvocato Giuseppe Antonio Piacenza Ventura e sposa di Alessandro Avogadro di Cerrione. Un'altra sezione contiene un album iconografico che, tramite la riproduzione di miniature e dipinti conservati nelle dimore Avogadro e tramite scatti fotografici moderni, propone una carrellata di ritratti di vari personaggi presenti nell'albero genealogico, addirittura dal Cinquecento fino ai giorni nostri. Arricchisce la pubblicazione uno stemmario che proviene in gran parte dall'archivio privato del Marchese Carlo Amedeo Terzi.

Oltre ad Emilio Avogadro di Cerrione accompagnato dalla moglie Laura Villa e dal figlio Lodovico, quali esponenti della casata erano presenti il Conte Alberto, Giulio con la consorte Paola Guastone Belcredi e i figli Alessandro e Polissena, Eugenia con i figli Enrico, Lodovica e Maria Clotilde.

Presente anche il sopracitato Marchese Carlo Amedeo Terzi con la moglie Patrizia Sartorio. Ha rappresentato le forze dell'Ordine sul territorio il Comandante della stazione dei Carabinieri di Salussola Alessandro D'Angelo mentre per l'Amministrazione comunale di Cerrione era presente l'Assessore Carla Chiarletti.