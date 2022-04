Lunghe code a San Giacomo di Masserano in questo momento oggi giovedì 14 aprile, per un incidente.

Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi, Polizia Stradale e 118. L'impatto è stato molto violento. I mezzi coinvolti sono tre: due automobili e un' autocisterna. Ancora da accertare le cause dello scontro e dalle prime informazioni raccolte ci sarebbero due feriti che sarebbero stati trasportati in ospedale per le cure del caso.