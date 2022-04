Biella, via Torino: sbanda e finisce contro le auto in sosta, foto archivio

E' successo questa notte di giovedì 14 aprile intorno alle 3,30. In via Torino. Per cause ancora da accertare, un'automobile è sbandata ed è finita contro altre vetture in sosta all'altezza dell'Uib.

Sul posto, immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi, dei Carabinieri, della Polizia e del 118.