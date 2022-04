Il Centro Estivo di Benna si sta preparando per organizzare l’estate 2022.

Lo staff sta svolgendo un’indagine per capire quante famiglie sarebbero interessate ad usufruire del servizio. Le famiglie interessate devono compilare il modulo che trovano in Comune o sul suo sito, che non consiste in una vera iscrizione, ma servirà per organizzare il servizio.

Per chi interessato, lo staff mercoledì 20 aprile alle 20.30 presso l’oratorio di Benna, ha organizzato la presentazione delle attività.