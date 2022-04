Mascherine in classe, Anief: "Ingiusto mantenerle se si tolgono altrove"

La pandemia è ancora in corso, dunque il condizionale è d'obbligo. Ma stando alle attuali regole in vigore, dal 1° maggio, l'obbligo di usare la mascherine al chiuso dovrebbe decadere. Non però in classe. Scelta che non condivide Anief, il sindacato Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori.

"Se la mascherina anti Covid19 non si usa più nei locali, allora non dobbiamo usarla nemmeno a scuola - commenta il Segretario Generale Anief e presidente provinciale Biella Giuseppe Faraci - . Sono gli stessi ragazzi a chiedercelo".

Per Faraci mantenendo distanze e aprendo le finestre la sicurezza sarebbe garantita comunque: "I ragazzi non si conoscono nemmeno tra di loro se si vedono fuori - conclude il Segretario Generale - . Non conoscono i professori. E gli stessi psicologi dicono che soffrono per questa condizione. Ma quello che mi chiedo è che dato che da maggio non si useranno più al chiuso, non potremmo tenere aperte le finestre, areare spesso i locali? Le distanze in classe già ci sono. Perchè tenerle solo in classe. Anche a teatro e nei bus ormai si è tutti uno vicino all'altro con la mascherina. Qui si potrebbe toglierle mantenendo le distanze".