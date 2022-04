Bi-cer, il wellness food in chiave vineria - FOTO

Un luogo conviviale e moderno per le tue serate in compagnia o per una cena romantica dove trovi gusto, raffinatezza, e relax culinario con Luca Livesi, chef Nicolò Paradiso ed un giovane team.

Questo è Bi-cer, la nuova vineria, ristorante, wine and oyster bar, enoteca-wine shop di Vigliano Biellese, per i tuoi aperitivi, degustazioni gourmet, cene, dopocene e feste private.

Da Bi-cer trovi, in calice o in bottiglia, una selezione di vini iconici ed esclusivi, cocktails alcolici ed analcolici.

“Abbiamo appena organizzato una serata con menù degustazione e spettacolo comico che riproporremo una volta al mese. - dice il titolare Luca Livesi - Abbiamo inoltre in programma serate speed date, ed eventi degustativi con produttori locali di leccornie biellesi enologiche e gastronomiche"

Leccornie come la nuvola di albume con tuorlo in olio cottura, crema di carote e verdurine di stagione croccanti, e il filetto d'anatra spuma di patate al coriandolo e noci cantonesia che troverai nel menu del pranzo di Pasqua.

Bi-cer ti aspetta a Vigliano Biellese in via Milano 42 da lunedì a domenica 17.00–24.00 (chiuso il martedì; cell. 3314059549 ; facebook BI-CER ). Per info e preventivi eventi aziendali: info@bi-cer.com .