Valle San Nicolao: la pandemia non ha fermato l'attività del Gruppo di volontariato

Si è tenuta sabato scorso 9 aprile nei locali della chiesa parrocchiale, l’assemblea annuale sociale del Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ODV. In apertura della riunione il Presidente Fabrizio Sartore ha ringraziato il parroco don Gianluca Blancini per la grande disponibilità nel mettere a disposizione i locali, oltre che per ospitare la sede operativa dell’associazione, e ha ringraziato poi tutti i volontari che, anche in un periodo difficile, hanno sempre continuato, seppur con limitazioni e regole più severe, a operare con azioni di sostegno e di aiuto.

Nella relazione il Presidente ha ricordato come le attività di un’associazione di volontariato siano state fortemente influenzate dalla situazione di emergenza con l’adozione di protocolli di sicurezza anticovid, ma il Gruppo abbia comunque proseguito, adottando un apposito protocollo di controllo, sia per i trasportati che per i volontari.

Nel dettaglio, nel 2021 è proseguita la consegna dei pasti a domicilio, i servizi di trasporto e di accompagnamento, in particolare per visite mediche e consulti vari, quelli concordati con il Cissabo (visite e trasporti verso i Centri Diurni, Domus Laetitiae, Centro per l’autismo e istituti di riabilitazione) e il servizio di accompagnamento dei bambini sullo scuolabus. Inoltre è stato realizzato e distribuito a tutta la popolazione un depliant informativo sulle attività di volontariato e con molte informazioni utili per il paese. Complessivamente i chilometri percorsi nel 2021 sono stati circa 15mila, in risalita rispetto all’anno precedente, quello del lockdown e in crescita anche il numero complessivo di servizi che sfiora quota 500, all’incirca il dato pre-covid. A questo si aggiungono gli oltre mille pasti consegnati a domicilio e le circa 300 ore di accompagnamento sullo scuolabus, servizio che peraltro è stato sospeso per alcune settimane a causa di problemi di gestione.

I contributi economici erogati attraverso lo specifico fondo per le emergenze del Gruppo di volontariato sono stati lievemente inferiori all’anno precedente, calo in parte dovuto anche a nuovi strumenti di supporto sociale adottati a livello nazionale (Reddito di cittadinanza e vari “bonus”).

Nel 2021 il Fondo di emergenza è stato ampliato anche grazie ad uno specifico contributo della parrocchia di San Nicolao. Inoltre l’associazione ha stanziato contributi per l'emergenza freddo (200 euro), per l'acquisto di materiale didattico per le scuole del paese (400 euro) e infine, già utilizzando le risorse del 5xmille, per l'acquisto di una struttura denominata “stanza degli abbracci” a favore della casa di riposo di Mosso per favorire la possibilità di incontro tra anziani ospiti e famigliari (mille euro circa). Altra spesa significativa sostenute lo scorso anno ha riguardato l’acquisto di materiale sanitario messo a disposizione dei volontari e per la sicurezza dei trasportati.

Per quanto riguarda il 2022 il Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ODV ha confermato l’impegno ad operare in sicurezza e nel rispetto delle disposizioni per svolgere attività di sostegno verso le persone in stato di bisogno, anche temporaneo, fornite gratuitamente dai volontari, per provvedere alle necessità di soggetti che non sono in grado di farlo autonomamente. Ma per dare continuità a queste attività serve l’innesto di forze fresche, cioè di nuovi volontari e di nuovi strumenti operativi. Tra questi c’è sicuramente l’acquisto di una nuova autovettura che si concretizzerà nelle prossime settimane per sostituire la nostra prima auto, la Fusion che ha ormai 15 anni. Una nuova autovettura per garantire la massima sicurezza nei trasporti, per il cui acquisto è stata lanciata una campagna di raccolta fondi e per cui saranno utilizzate le risorse derivanti dal 5xmille accantonate lo scorso anno. Chi volesse contribuire economicamente può farlo con una donazione (fiscalmente deducibile) sul conto bancario del Gruppo di volontariato Valle San Nicolao (Iban IT61N0608544430000018518547).

Una novità importante di questa prima parte dell’anno è stata la ripresa del progetto “Pomerigginsieme” che da febbraio si sta svolgendo nei locali dell’oratorio, grazie soprattutto all’impegno di una giovane, Maddalena. L’iniziativa fa parte di un progetto dell’Arci provinciale che è stato finanziato dal Ministero per le politiche giovanili e che ha permesso alla nostra associazione di poter contare per alcuni mesi su di una giovane figura professionale di supporto agli anziani, utilizzata a Valle San Nicolao per un aiuto informatico, per momenti di animazione e incontro e di affiancamento ai servizi di volontariato.

L’iniziativa dei pomeriggi d’incontro sta procedendo, grazie anche alla disponibilità dei locali forniti dalla parrocchia con varie attività che coinvolgono una quindicina di persone. L’assemblea annuale ha quindi deciso che, se le condizioni generali lo permetteranno, entro la fine dell’anno saranno riprese due iniziative che erano state sospese, la realizzazione di un calendario con foto storiche del paese e la castagnata. Infine durante la riunione è stato anche approvato il nuovo regolamento per l’elezione del Consiglio Direttivo per rendere il più possibile trasparente e democratico questo importante passaggio della vita associativa che sarà applicato a partire dal prossimo rinnovo, tra un paio di anni.

L’assemblea annuale si è quindi conclusa con il ringraziamento a tutti i volontari che hanno continuato ad operare, anche con le nuove regole e limitazioni, offrendo sostegno, impegno e passione a favore della popolazione. Volontari che hanno saputo esprimere con azioni concrete e personali valori sociali e civili, solidarietà diffusa e condivisa che stanno permettendo il ritorno alla “normalità” e di “riaprire” le nostre vite.