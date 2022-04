Casapinta, novità sul fronte turismo: in funzione l’info point sentieri

Novità per il turismo nel comune di Casapinta che in questi giorni ha attivato l’info point sentieri vicino alle poste di Via Roma 4.

La bacheca è quindi ha disposizione di chiunque volesse avventurarsi nei boschi e nella natura che circondano il comune e, a disposizione dei visitatori, ci saranno cartine da portare via e un QR code da scannerizzare tramite smartphone, in modo da ottenere le coordinate GPS.

In caso le cartine finissero sarà possibile avvisare il Comune che provvederà a fornirne di nuove. La disponibilità e la facilità d’uso hanno già portato un gruppetto di visitatori nella mattinata di oggi, mercoledì 13 aprile.