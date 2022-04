Marè GolfPassion al Gc Cavaglià, ecco il programma del weekend

Questo fine settimana il Golf Club Cavaglià ha ospitato un doppio evento targato #GolfPassion che ha messo in palio soggiorni gratuiti presso il Residence Relais Carpediem a Roma (con inclusi green fee per il Marco Simone campo dove si giocherà la Ryder Cup) e il nuovo Pareus Beach Resort di Caorle. In campo nelle due giornate oltre 150 giocatori. Da segnalare in entrambe le gare il successo nel lordo di Massimo Marè (Cavaglià).Sabato si è iniziato con il Pareus Beach Resort in Tour 2022 (18 buche, Stableford e 3 categorie).

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Massimo Marè Cavaglià punti 28, 1° Netto Luigi Pautasso Cavaglià 35, 2° Netto Luca Lorenzini Crema 34. 2a categoria: 1° Netto Giorgio Gandolfi Cavaglià 35, 2° Netto Monica Corallino Cavaglià 35. 3a categoria: 1° Netto Luigi Cardin Panorama Golf 43, 2° Netto Roberto Marcianesi Cavaglià 38, 3° Netto Tiziana Tescari Cavaglià 38. 1° Ladies Elena Rossi Cavaglià 32. 1° Seniores Pierangelo Tarizzo Biella Betulle 35. Domenica si è proseguito con il Carpediem in Tour 2022 (18 buche, Stableford e 3 categorie). Premiati. 1a categoria: 1° lordo Massimo Marè Cavaglià punti 36, 1° netto Massimo Stesina Cavaglià 36, 2° netto Luca Lorenzini Crema 35. 2a categoria: 1° Netto Paolo Mignano Cavaglià 41, 2° netto Giulio Girivetto Gressoney 38. 3a categoria: 1° Netto Pierfrancesco Radaelli Cavaglià 38, 2° netto Patrizia Tallia Cavaglià 38. 1° Ladies Elena Rossi Cavaglià 37. 1° Seniores Vittorio Eulogio 36.

Per la settimana e il weekend pasquale al Golf Club Cavaglià sono in programma tre gare.Giovedì farà tappa il Campionato InterRegionale Agis (18 buche Stableford). La gara è aperta a tutti (i non soci Agis giocheranno nella categoria amici).Sabato si giocherà What's Golf (18 buche, Stableford, 3 categorie), circuito di gare sui principali campi del Piemonte organizzato dai soci del Golf Grugliasco e Pinerolo.

Lunedì ritorna la classica Louisiana di Pasquetta by InBarcaTo con la grigliata a seguire (shot gun ore 11 - 18 buche a coppie louisiana medal). Premi ad estrazione offerti da L'Ottavo Sapore tra cui un soggiorno per 2 persone presso Relais Ottavo Sapore Monteu Roero.

Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.A Pasqua tutta la struttura sarà aperta e il Ristorante La Prateria proporrà un menù alla carta.