Kart, splendido risultato per il piccolo portacolori della scuderia Rally & co

Splendido risultato per il piccolo portacolori della scuderia Rally & co Leonardo De Grandi sulla pista amica "Le Sirene" di Viverone, per la terza gara di campionato kartsport circuit. Scattato dalla terza piazzola in griglia di partenza di gara uno, riesce ad ottenere la seconda posizione finale, podio replicato sempre con la medaglia d'argento anche nella finale, un risultato frutto di continui affinamenti tra il piccolo driver ed suo go kart sapientemente guidati dal team Amc tech.