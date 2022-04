Ginnastica artistica, weekend di gare e grandi soddisfazioni per la Pietro Micca FOTO

La Pietro Micca con la sezione maschile e femminile della Ginnastica artistica ha affrontato un week end di gare e grandi soddisfazioni. Sabato 9 aprile al Palaginnastica di Torino è scesa in pedana la sezione maschile nella seconda prova del Campionato Regionale individuale Silver.

Mattatore della giornata Davide Mascherpa in LE junior 2 che oltre all' oro nell' all around sale sul gradino più alto del podio di specialità al cavallo con maniglie, alle parallele pari, alla sbarra e al corpo libero. Una gara da incorniciare. In LB allievi 1 oro anche per Sebastiano Quaregna e bronzo per Elio Pellerei.

Le medaglie non sono finite infatti in LA Allievi 1 arriva l'argento per Tommaso Buscaglia. Giusto il tempo di gioire per gli ottimi risultati che i ragazzi si son rimessi al lavoro in vista della finale nazionale di Rimini appena conquistata.

Domenica 10 è toccato alle squadre femminili scendere in pedana questa volta per la serie D Allieve ed Eccellenza. A rompere il ghiaccio le "piccole" nel campionato LD. Nonostante l'emozione Aurora Borghetto, Amelia

Carbone, Giorgia Delpiano ed Emma Lunghi sono riuscite a conquistare il gradino più alto del podio al termine di una gara condotta con concentrazione e determinazione. Un ottimo punteggio che ben fa sperare per il futuro.

È la volta delle "grandi" che tra veterane senior e nuovi esordi tra le junior in questa competizione, si sono laureate campionesse regionali in LE. Un campionato difficile e di livello ha visto le atlete Pietro Micca scendere in campo gara con entusiasmo, grinta e determinazione portando a casa l’ambita coppa chiudendo con punti 128,700. La squadra biellese ha schierato Alice Cozzula in giornata di grazia su tutti e quattro gli attrezzi, ha brillato particolarmente alle parallele (miglior punteggio di giornata) e in uno strepitoso 12.200 a corpo libero, Giorgia Mazzola che sfodera tutta la sua potenza al corpo libero portando a casa un bel 11.100 e un ottimo salto al volteggio Arianna Bottigella che ottiene il miglior punteggio con una precisa esecuzione alla trave e al volteggio, suo attrezzo di punta. Valentina Carnini con la sua solidità alla trave e la tenacia alle parallele.



Martina Polto visibilmente emozionata al suo esordio sempre al servizio della squadra e Federica Destefanis elegante nei movimenti e determinata a dare il massimo. Per entrambe le squadre si aprono le porte delle finali nazionali a giugno a Rimini. I risultati ottenuti oltre a dare morale all' ambiente spingono le ragazze a lavorare con ancora più tenacia per arrivare alle finali pronte a dar battaglia.

Decisamente soddisfatta la direttrice tecnica Marica Giovannini e gli allenatori che seguono i ragazzi e le ragazze nei loro allenamenti: Laura Martinelli, Giulio Antoniotti, Anna Fongaro e Noemi Ferraris.