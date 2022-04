Una Pasqua all’insegna del gusto da Carni Botalla 1876

Con l’arrivo della bella stagione e delle festività pasquali, torna immediatamente la voglia di stare al sole, all’aria aperta e a contatto con la natura, preparando pic-nic e grigliate in compagnia.



Per trascorrere una Pasqua ed una Pasquetta all’insegna del gusto, non possono mancare nelle griglie le prelibatezze preparate da Carni Botalla 1876: hamburger, spiedini, costine, costate e molto altro, vi aspettano nelle sedi di Biella, Mongrando e Vercelli.



Le sedi di Biella e Vercelli resteranno aperte da oggi a sabato; la sede di Mongrando rimarrà aperta da giovedì a sabato. Gli orari dei punti vendita saranno: 8:30 – 13:00 e 15:30 – 19:00.



L’azienda augura a tutti i clienti e lettori una serena Pasqua.



Le sedi di Carni Botalla 1876:

Mongrando (BI) – via Maghetto 117;

Biella (BI) – via Galimberti 3C;

Vercelli (VC) – corso Mario Abbiate 52;



Per informazioni: Tel. 015 666103

Pagina Facebook: www.facebook.com/carnibotalla1876