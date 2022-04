Gifflenga, più di cento persone in cammino verso Buronzo

Sono più di cento le persone che, nella mattinata di domenica 10 aprile, hanno preso parte alla seconda tappa dell’iniziativa “Camminando tra Baraggia e Bramaterra”, organizzata da ASL BI, Comune di Gifflenga e Unione tra Baraggia e Bramaterra, dirigendosi verso il borgo di Buronzo dopo la partenza dal Gifflenga Village.



La prima tappa ha avuto come destinazione i dintorni del comune di Gifflenga, al fine di valorizzarne i sentieri e altre due uscite sono in programma nel prossimo mese: domenica 15 maggio si esploreranno i percorsi di Villa del Bosco, partenza dal Municipio mentre, domenica 22 maggio, verrà il turno di Castelletto Cervo.



Nel corso delle uscite, ai partecipanti viene rilasciata la Credenziale dei cammini, da completare con i timbri delle varie camminate. Per maggiori informazioni contattare il sindaco di Gifflenga Elisa Pollero al numero 340.8777865.