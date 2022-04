Coggiola, Paola Budassi presenta "Un motocarro rosa shocking"

A marzo del 2022 torna con il suo nuovissimo "Un motocarro rosa shocking" (pubblicato con Amazon), un'opera divertente ed ironica, ma non solo, un vero e proprio manuale di rinascita. Scritto con toni leggeri e frizzanti, come la scrittrice ci aveva già abituati con i suoi precedenti lavori, ma in grado di smuovere nel lettore profondi sentimenti di riflessione. Questo grazie ai suoi personaggi, sempre e puntualmente sopra le righe, descritti come solo lei sa fare.