Il tuo Pranzo di Pasqua con la “Gastronomia i Sapori del Viale”

La Gastronomia “I Sapori del Viale” ha appena festeggiato i suoi primi vent’anni di attività, tra sapori e cultura gastronomica. I titolari, Laura e Fulvio, gestiscono la gastronomia dal 1999 svolgendo il loro lavoro con costante passione e attenzione verso la loro clientela. Tanti sacrifici, tante ore trascorse in negozio e dietro ai fornelli con amore e dedizione, nonostante ogni difficoltà presentata dal periodo storico che stiamo vivendo.

Tra pochi giorni si festeggerà la Santa Pasqua portando in tavola i piatti tipici cucinati per questa ricorrenza, le tradizionali colombe e le coloratissime uova di cioccolato. Pasqua è famosa per alcuni cibi tradizionali come l’agnello, le uova, la Colomba Pasquale e ognuno di questi cibi, racconta una precisa tradizione storica. Anche quest’anno, come da tradizione è possibile ordinare in anticipo i piatti preferiti presenti e proposti nel menù, da Laura e Fulvio.

Ci vuole molta energia e pensiero positivo per portare avanti ciò in cui si crede e, per Laura e Fulvio, la forza nasce e cresce grazie alla loro clientela sempre presente, che non ha mai rinunciato alla spesa in negozio, nemmeno durante la pandemia.





Tutte le specialità si rinnovano con il cambio delle stagioni ma mantengono la loro tipicità; chi entra da “I Sapori del Viale” sa di trovare qualità e scelta: lasagne, gnocchi freschi, pasta fresca e ravioli, insalata russa, pesce, carni e un’ampia scelta di piatti a base di verdure, tutto rigorosamente preparato ogni mattina con prodotti freschi.

“La Pasqua è una festa religiosa importante per le famiglie italiane, irrinunciabile, e nonostante il duello giornaliero con gli aumenti dei prezzi sulla materia prima, reperibile ma proposta dal mercato a prezzi folli, la nostra realtà sta facendo enormi sacrifici per cercare di mantenere i prezzi stabili il più possibile; questo perché non ci arrendiamo e faremo di tutto per agevolare sempre la nostra clientela” conclude Fulvio.

La primavera è cominciata e con il cambio di stagione tornano gli appuntamenti con nuove cerimonie (nozze, comunioni e cresime). Con l’augurio di poter tornare alle buone e sane abitudini, la Gastronomia “I Sapori del Viale” vi aspetta nella saletta interna al negozio per organizzare eventi con i nuovi piatti freschi estivi.

La Gastronomia “I Sapori del Viale” augura Buona Pasqua a tutti!

Gastronomia I Sapori del Viale si trova in viale Maccallè 14, a Biella.

Per informazioni: Tel. 015 403075

Pagina Facebook: www.facebook.com/isaporidelviale