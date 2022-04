Canton Ticino: Costituire una società rimane un’opportunità imprenditoriale anche dopo la pandemia

La Svizzera del Canton Ticino continua a rappresentare una solida opportunità imprenditoriale per tutti coloro che decidono di aprire una società o un’attività nel paese Elvetico. Nonostante qualche leggero segno di rallentamento settoriale - conseguenza diretta degli oltre due anni di pandemia Covid-19 (e di tutto ciò che ne è conseguito) – i segnali di crescita cantonale e di benessere pro-capite ticinese confermano con i loro numeri la solidità del suo sistema economico.

A livello nazionale infatti, il numero di nuove aziende costituite in Svizzera annualmente non ha subito cali negli ultimi anni. Al contrario, si continuano a registrare trend positivi di iscrizioni nel Registro di Commercio Cantonale, soprattutto startup e piccole realtà imprenditoriali nel ramo tecnologico ed imprese di servizi. Altro dato importante da sottolineare, è che molte di queste nuove imprese vengono fondate da persone di nazionalità italiana, segno che la Svizzera rimane un paese attraente (e forse meno burocratico) dal punto di vista imprenditoriale.

Questo dato è altresì confermato dalle richieste e nuove emissioni di permessi di residenza sul territorio. Ciò dimostra che - nonostante questa difficile situazione globale - aprire una società in Svizzera rimane per tanti imprenditori sia una vera opportunità d’investimento, sia un metodo concreto di fare impresa in una regione europea che ha ottimi rapporti con Germania, Italia e Francia. Allo stesso modo e negli ultimi anni, sono cresciute sul territorio italiano diversi contesti (per lo più studi commerciali e/o notarili) specializzati nel trasferire o aprire nuove imprese in Svizzera. Tra le tante, una delle più affermate sul territorio piemontese da quasi 40 anni è Sixtegroup, una realtà multidisciplinare presente in 5 continenti che offre servizi professionali per lo sviluppo d’impresa ed è specializzata nell’aiutare tanti professionisti ad aprire una società in Svizzera.

Andamento nazionale e regionale

L'anno 2020 ha fatto registrare in Svizzera un nuovo record (dopo quello del 2019) per quanto riguarda il numero di nuove imprese iscritte nel foglio ufficiale svizzero di commercio (o FUSC). Si è infatti passati da oltre 44 mila società del 2019 alle 46.842 del 2020, un incremento del 5% rispetto l'anno precedente. Anche il 2021 ha visto l'indicatore assestarsi sul segno positivo, nei primi dieci mesi sono state registrate oltre 41 mila nuove iscrizioni al registro del commercio, con una progressione del +10% su base annua, come anche sottolineato in un comunicato dalla società di informazioni economiche Dun & Bradstreet (D&B).

Unico dato in calo nel 2020, è stato il Ticino con una diminuzione pari al 16% nel numero di nuove aziende costituite, facendo presupporre che la crisi qui abbia colpito più duramente rispetto che altrove. Un Trend comunque solo temporaneo, invertitosi poi nel 2021 con la stessa macroregione in netta ripresa. Con oltre 1.800 nuove società iscritte al FUSC ed una progressione annua del +10% nei primi dieci mesi, hanno portato il Canton Ticino ad riallinearsi alla media nazionale.

L'effetto della pandemia si fa comunque notare se andiamo ad analizzare i settori di provenienza delle nuove start-up: la maggior parte provengono dal settore sanitario, seguito dalle vendite on line e dallo sviluppo di software e dal settore IT. In leggero calo invece, il numero di quelle legate allo sport & tempo libero, come i viaggi. Dando infine un'occhiata all'andamento dei singoli settori economici, si può evincere che quelli che hanno registrato una crescita maggiore sono la farmaceutica, il commercio ed i servizi finanziari. Alloggio e ristorazione, intrattenimento, trasporto oltre che alcuni rami manifatturieri sono risultati invece in calo.

Un dato che dimostra la “tenacia” dell'economia svizzera è quello sulla produttività. Variabile che in questo momento particolare – in opposizione ad una riduzione delle ore lavoro e dei proventi da lavoro - ha registrato invece un incremento, suggerendo che l'economia svizzera ha potuto fare affidamento su strumenti innovativi per limitare le ripercussioni negative delle restrizioni.

Crisi come una occasione: i motivi

Questi risultati – che possono sembrare inusuali per il periodo storico – sono stati possibili grazie anche ad imprenditori che hanno colto la crisi come una occasione imprenditoriale per realizzare i loro piani e aprire una propria azienda sul territorio Elvetico. Un ruolo di rilievo lo ha avuto sicuramente anche la sicurezza che uno stato come la Svizzera riesce a trasmettere agli investitori, sia a livello di iniziative di sostegno (statali e soprattutto regionali), sia a livello fiscale. Al contesto pubblico infatti si aggiunge il settore privato che ha un ruolo di primissimo piano nel finanziamento delle nuove realtà imprenditoriali. Chi investe e lavora ad esempio nelle start-up che rispondono a determinati requisiti d’innovazione, può contare su importanti incentivi fiscali.

Nel Canton Ticino, che si può definire una terra di start-up ad esempio, vi sono numerose strutture pubbliche come l'USI Startup Centre, fondazioni come Fondazione Agire e diversi fondi pubblici che sostengono i progetti delle nuove aziende. Soprattutto di quelle più innovative dal punto di vista tecnologico attraverso finanziamenti e/o programmi ad hoc. Saper di poter contare su aiuti economici e su persone esperte nella stesura del business plan, la valutazione dei vari aspetti (tecnici, commerciali, etc.), la ricerca dei finanziamenti, nonché lo sviluppo delle reti di collaborazione, costituisce un forte incentivo per chiunque si stia approcciando all'idea di costituire una società in Svizzera.