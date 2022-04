Investite due ragazze: morta una 18enne, ferita l'amica nella vicina Gattinara

Gravissimo incidente a Gattinara, dove una ragazza di 18 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto nella zona di corso Valsesia alla periferia della città.

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente: per la giovane, purtroppo, non c'è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118. Ferita una 17enne che è stata soccorsa e trasportata in codice giallo all'ospedale di Novara.

Sul posto sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine: la strada per la Valsesia e il novarese è bloccata e la Provincia di Vercelli consiglia di seguire itinerari alternativi passando da Roasio - Sostegno - Borgosesia o da Carpignano - Romagnano. Il traffico locale viene deviato lungo via Cervino, strada interna, stretta e tortuosa che sbuca dopo il passaggio a livello e che non è consigliata per i mezzi pesanti.