Occhieppo Superiore in lutto, è morto Vincenzo Multari: “Perso un grande uomo” (foto di repertorio)

Valle Elvo in lutto per la morte di Vincenzo Multari, storico amministratore di Occhieppo Superiore. Aveva 71 anni. Negli anni '80, era stato consigliere e assessore del comune durante il mandato del sindaco Lupino e aveva dimostrato grandi capacità. Inoltre, per molti anni, è stato funzionario dell'Inps fino alla pensione, svolgendo il suo incarico con professionalità e impegno. Appassionato sportivo, ha contribuito a fondare il GSG Occhieppo Superiore ed era consigliere della ASD Valle Elvo.

Lo ricorda, in un post sui propri canali social, l'ex sindaco di Occhieppo Guido Dellarovere: “Ciao Vincenzo, non ho faticato a trovare delle fotografie dove sei ritratto con i ragazzi della nostra Valle Elvo, fin troppo facile, del resto tu alla nostra società hai regalato anni e anni di passione, di lavoro, impegno gratuitamente nel segno dello sport e dell'amicizia. Hai accompagnato centinaia di giovani a sposare il calcio, li hai aiutati a crescere a diventare uomini. Perdiamo un amico vero, disponibile e leale, buon viaggio amico mio. Mi mancheranno le discussione di Juve e Milan e sulla politica locale, Occhieppo Superiore ha perso un grande uomo”.

Il Santo Rosario sarà recitato stasera, alle 18.30, nella chiesa di Santo Stefano a Occhieppo Superiore; sempre qui, avranno luogo i funerali alle 15.30 di domani, 14 aprile.