Incidente tra due auto sulla Statale Cossato-Valdilana (foto di C. Ciccarelli per newsbiella.it)

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, 13 aprile, lungo la Statale Cossato-Valdilana, poco prima dello svincolo per Quaregna Cerreto. A rimanere coinvolte nel contatto laterale due auto per cause ancora da accertare. Fortunatamente non ci sarebbero feriti. Sul posto gli agenti della Polizia locale di Cossato per i rilievi e la gestione della viabilità.