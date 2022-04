Biella, due feriti nello scontro tra auto alla rotonda di corso Casalvolone

Un uomo e una donna di 61 e 57 anni sono stati trasportati in Pronto Soccorso, a seguito di un incidente stradale avvenuto in prossimità della rotonda di corso Novellino Casalvolone, a Biella.

Il fatto è avvenuto nella mattinata di lunedì, 11 aprile. A rimanere coinvolte nel sinistro due auto per cause da accertare. Sul posto si sono portati i sanitari del 118 che hanno prontamente assistito i due feriti. Presenti anche gli agenti di Polizia locale per gli accertamenti di rito che stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto.