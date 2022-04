La De Amicis tra le scuole che hanno partecipato a "Scatta il tuo Natale". Le opere in un catalogo, FOTO

La De Amicis di Biella tra le scuole che hanno partecipato a "Scatta il tuo Natale". Le opere degli allievi in un catalogo

Una visita a sorpresa dell'assessore regionale all'istruzione Elena Chiorino (Fdi) alla scuola De Amicis di Biella nella mattinata di mercoledì 13 aprile.

Quella di questa mattina è stata l'occasione per salutare gli studenti prima delle festività pasquali e per premiare l’impegno dimostrato nella realizzazione dei lavoretti per il Concorso di Natale organizzato dall'assessorato "Scatta il tuo Natale". Sul catalogo sono state riportate tutte le immagini dei bambini che con la propria classe hanno partecipato al concorso: oltre al fascicolo, l'assessore ha consegnato ad ogni alunni un attestato di partecipazione. Alla De Amicis hanno partecipato la IV A e la IV B.

"Le splendide fotografie che ci avete inviato trasmettono entusiasmo - ha commentato l'assessore - ecco perchè abbiamo deciso di raccoglierle in un volume unico: quest'immagine di bambini felici è il più bel regalo che gli adulti possano ricevere, denso di insegnamenti e momenti preziosi. Un grazie di cuore ai bambini, ma anche alle insegnanti che li hanno sostenuti in questo progetto".

Le scuole biellesi che hanno partecipato all'iniziativa e che riceveranno catalogo e attestato sono state, oltre alla "De Amicis", l'istituto "Lamarmora", la primaria "Cridis" e le scuole elementari di Andorno Micca, Campiglia Cervo, Castelletto Cervo, Crevacuore, Occhieppo Inferiore, Tollegno e Valdilana