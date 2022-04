I nuovi Telegatti per i 70 anni di Sorrisi e Canzoni Tv sono firmati “Cracking Art”

I nuovi Telegatti sono in plastica “eco” blu, giallo e fucsia. E sono firmati dalla “Cracking Art”, il movimento artistico nato a Biella noto per le sue installazioni urbane in tutto il mondo.

Tv Sorrisi e Canzoni li ha lanciati in occasione del 70° anniversario del magazine e in questi giorni sono stati presentati in più occasioni.

I premi saranno assegnati dalla redazione di Tv Sorrisi e Canzoni ai protagonisti del mondo della musica, del cinema, della tv, dello sport e non solo: un riconoscimento alle personalità più iconiche dell’intrattenimento contemporaneo, che per Sorrisi si sono distinte grazie alle loro performance, diventando punti di riferimento per il pubblico di tutte le età.

A inaugurare il corso del nuovo Telegatto è stato Vasco Rossi, premiato da Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, come simbolo assoluto della musica italiana che torna a una nuova stagione di concerti negli stadi.