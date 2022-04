“Dialoghi sull’identità”, Sardi e migranti: presentato a Trento il progetto “CoLiMBi”

Ancora una volta la ricerca sui Sardi biellesi, inserita nel progetto CoLIMBi, Corpus di Lingua, Identità e Migrazione a Biella, attira l’attenzione della comunità scientifica.

Il lavoro condotto da “Su Nuraghe” di Biella, con il contributo della Fondazione di Sardegna e la collaborazione scientifica della socia Chiara Meluzzi, ricercatrice all’Università degli Studi di Milano, è stato oggetto di presentazione al convegno “Dialoghi sull’identità”, svoltosi a Trento dal 5 al 7 aprile 2022.

Organizzato dai dottorandi del corso di Forme dello scambio culturale, il convegno ha visto la partecipazione della prof.ssa Meluzzi in qualità di relatore invitato per una lezione plenaria dal titolo “Linguistica della migrazione: identità e contatto”.

La relazione, molto ben accolta dal pubblico del convegno, è stata l’occasione per riproporre i risultati della ricerca condotta in questi anni sul territorio biellese, in particolare nelle scuole “Aglietti” di Cossato, nell’Istituto Comprensivo “Cesare Pavese” di Verrone e nella comunità sarda di Biella.

Prossimamente, la professoressa Meluzzi e i suoi allievi saranno impegnati in altre conferenze sempre volte a diffondere i risultati delle ricerche intraprese nel Biellese.

Il 12 aprile si terrà, in Olanda e da remoto, il convegno ICLAVE (International Conference on Language Variation in Europe), mentre, a inizio maggio, sarà la volta della conferenza annuale dell’Associazione Italiana di Scienze della Voce, che si svolgerà a Napoli, nella suggestiva cornice partenopea di Castel dell’Ovo.