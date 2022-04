A Cerrione una bella sorpresa di Pasqua per gli alunni dell'infanzia

Ieri mattina le insegnanti delle tre sezioni della scuola dell'infanzia di Cerrione hanno organizzato nel campetto di via Kennedy una sorpresa per i bimbi. Hanno fatto conoscere una bellissima tradizione nata in Germania, come l'Osterhase, il coniglietto di Pasqua, che porta ai bambini buoni l'Osterei, un uovo di cioccolato.

In particolare gli alunni dovevano cercare uova di carta nascoste nel giardino, con colori della propria sezione e sedersi per attendere. La sorpresa? Per ogni uovo di carta uno di cioccolato. La felicità è arrivata per tutti. Per i bambini e per i docenti che, accompagnati dal bel sole, hanno trascorso una giornata di insegnamento diversa.