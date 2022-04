"Aveva sempre il sorriso", il ricordo degli amici di Vittoria Schwarzenberg

"Ha lasciato un grande vuoto nella sua famiglia e non solo", ricordano così gli amici Vittoria Schwarzenberg di Pollone, mancata all'età di 52 anni qualche giorno fa.

"La sua famiglia ha sempre dato molta importanza allo sport e valorizzato le montagne biellesi. Nei fine settimana la si poteva incontrare o in Burcina a passeggio o nella valle di Oropa a fare attività, anche in compagnia della sua famiglia, dei suoi figli e dei suoi fratelli. Tutta la famiglia è sempre stata molto stimata e ben voluta a Pollone. Ha lasciato un grande vuoto in paese".