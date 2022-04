Pioggia di medaglie per la Rhythmic School nella seconda prova del regionale AICS ad Omegna

Doppio impegno per la Rhythmic School nel week end che oltre ad aver partecipato alla finale nazionale del Torneo Gold Italia Jun/Sen di ginnastica Ritmica a Biella ha partecipato con ben trentasette atlete alla seconda prova del regionale AICS andato in scena presso il palazzetto dello sport di Omegna.

La manifestazione suddivisa in due giornate ha visto in gara al sabato le atlete agoniste che hanno gareggiato nei vari livelli Silver e la domenica le atlete delle categorie dilettanti ed under otto per un totale complessivo di circa trecento partecipanti. Quasi tutte a podio le RSgirls nella prima giornata. Nel livello LA1 nella categoria J1 oro per Giorgia Bonifacio, mentre Ginevra Lanza è sesta nella A1. Nel livello LB1 Esther Sales Neto è prima nelle J1. In LB2 Ginevra Viana e Ginevra Segatto sono rispettivamente oro ed argento in A1, mentre Matilde Linty è prima in J2. Nel livello LC vince Martina Brocchi in A1, così come Iris Marchesi in A2 ed Alice Cola è quarta nella stessa categoria. Giulia Bocci è quinta in J1, mentre Alessia Botto Steglia è prima in J2 e Giada Vitale è seconda in S1. Nel livello LD sono rispettivamente d’argento e di bronzo Beatrice Antorra e Nadia Dipalma in J2. Nel livello LE categoria A2 oro per Ginevra Bravaccino, argento per Elena Pavanetto e bronzo per Emma Bragante. Ancora un primo posto per la squadra di insieme LD impegnata con palle e cerchi composta da Esther Sales Neto, Giulia Bocci, Beatrice Antorra, Nadia Dipalma ed Alessia Botto Steglia.

Non sono mancati ottimi risultati anche nella giornata di domenica: nelle giovani ha ottenuto un primo posto al corpo libero ed un secondo alla palla Petra Zuliani, molto bene si sono classificate anche Sofia Ragno, Nicole Lago, Caterina Belli , Agata Coda, Aurora Giolo, Kartika Lucia Bortolameazzi, Martina Mantovani, Anna Pivani, Matilde Gazza, Emma Palermo ed Aurora Bocca; ha gareggiato nelle allieve Rachele Moretti conducendo una buona gara. Hanno avuto la loro prima esperienza di gara, classificate tutte a pari merito, le Under otto: Petra Baresi, Beatrice Bocca, Greta Castellano, Cloe Grosso, Ilaria Montechiaro, Ginevra Romanini e Sofia Sileo. Le atlete sono state seguite in gara dalle istruttrici: Elena Chursina, Francesca Carbone, Carlotta Canessa, Margherita Chiorino, Arianna Larice, Giada Mello Grand e Giulia Peritore mentre era impegnata con il corpo giudicante Arianna Prete.

“ E’ stata un’esperienza molto positiva per tutte le partecipanti – il commento dello staff tecnico – le agoniste hanno potuto provare gli esercizi che presenteranno nelle prossime gare federali, le protagoniste e le under otto hanno vissuto il clima gara e l’adrenalina che scatena la competizione in un contesto amichevole e non esasperato, forse un po' caotico, ma certamente propedeutico per capire come si deve approcciare una gara ed apprendere anche la logistica organizzativa per potervi partecipare ”.

Prossimo appuntamento agonistico per la Rhythmic School, il week end successivo a quello pasquale, presso il Pala Antenore a Padova con la disputa della terza prova del campionato nazionale di serie C.